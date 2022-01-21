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Нефть 21 января дешевеет на 1,5% на данных о ее запасах в США
14:22 21.01.2022 |
Мировые цены на нефть продолжают опускаться в пятницу днем, в то время как инвесторы не могут оправиться после публикации данных о неожиданном росте запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.11 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,38%, до 87,16 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,54%, до 84,23 доллара.
В течение недели нефть уверенно дорожала. Инвесторы отыгрывали доклады ОПЕК и МЭА, которые дали позитивные прогнозы по спросу. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 89 долларов за баррель впервые с 13 октября 2014 года. Однако оптимистичные настроения сменились отказом от риска после статистики из США.
В четверг минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю запасы выросли на 0,5 миллиона баррелей, или на 0,1%, до 413,8 миллиона баррелей. Аналитики же ожидали снижения показателя на 0,9 миллиона баррелей. Кроме того, запасы бензина в США за неделю подскочили на 5,9 миллиона баррелей (на 2,4%), до 246,6 миллиона. Аналитики ожидали роста только на 2,6 миллиона баррелей.
Однако аналитики полагают, что цены все равно имеют потенциал к росту. "Поскольку зима продолжается, высокий спрос в энергетическом секторе усилит бычьи настроения", - отметил глава отдела по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.
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