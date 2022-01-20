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Розничные цены на бензины и ДТ 20 января продолжили рост
13:02 20.01.2022 |
Розничные сети АЗС в период с 19 по 20 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети «Авантаж» все виды топлива подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДТ — до 29,35 грн/л.
На заправках Mango бензины подорожали на 20 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 29,99 грн/л, на А-95 — до 30,99 грн/л.
Такие сети как AMIC, KLO, BVS, «Татнефть-АЗС-Украина», Prime и др. повысили цены в пределах 10-30 коп./л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 19 по 20 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цены
|
Изм.
|
Цены
|
Изм.
|
Цены
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
WOG
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,28
|
0,11
|
32,21
|
0,09
|
31,57
|
0,00
|
Shell
|
32,39
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
SOCAR
|
32,48
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,72
|
0,15
|
KLO
|
31,69
|
0,10
|
32,39
|
0,00
|
31,69
|
0,10
|
Параллель
|
32,59
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
34,99
|
0,00
|
Автотранс
|
31,98
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,20
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
30,90
|
0,30
|
31,62
|
0,30
|
30,90
|
0,30
|
BVS
|
31,79
|
0,10
|
32,29
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
Катрал
|
31,19
|
0,10
|
32,17
|
0,10
|
30,59
|
0,10
|
Chipo
|
31,07
|
0,00
|
31,76
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Авантаж 7
|
29,95
|
1,00
|
30,95
|
1,00
|
29,35
|
1,00
|
Prime
|
31,30
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
30,00
|
0,30
|
Mango
|
29,99
|
0,20
|
30,99
|
0,20
|
29,98
|
0,29
|
Motto
|
29,86
|
0,14
|
30,74
|
0,14
|
29,64
|
0,21
|
Средняя цена в Украине:
|
30,73
|
0,02
|
31,64
|
0,02
|
30,83
|
0,02
|
|
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