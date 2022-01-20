Розничные цены на бензины и ДТ 20 января продолжили рост

Розничные сети АЗС в период с 19 по 20 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети «Авантаж» все виды топлива подорожали на 1 грн/л: бензин А-92 — до 29,95 грн/л, бензин А-95 — до 30,95 грн/л, ДТ — до 29,35 грн/л.

На заправках Mango бензины подорожали на 20 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 29,99 грн/л, на А-95 — до 30,99 грн/л.

Такие сети как AMIC, KLO, BVS, «Татнефть-АЗС-Украина», Prime и др. повысили цены в пределах 10-30 коп./л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 19 по 20 января, грн/л