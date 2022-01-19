Пересматриваем по несколько раз в день: оптовые цены летят вверх

С начала текущей недели рост цен на дизельное топливо в мелком опте составил 1,27 грн/л (+4,5%), на бензин - 0,9 грн/л (+3%). Крупнооптовые цены на ДТ поднялись на 1 270 грн/т, до 33 890 грн/т (+3,8%). Об этом сообщает Консалтинговая группа «А-95» на основе ежедневного ценового мониторинга.

На ключевом базисе в Коростене продажи дизтоплива шли в диапазоне 28,20-28,40 грн/л, прибавив с начала недели 1 грн/л.

В столичном регионе цены выросли в среднем на 1,10-1,20 грн/л, реальные предложения по белорусскому продукту озвучивались в диапазоне 28,40-28,60 грн/л. Российский дизель при этом торговался ощутимо дешевле - 27,80-28,00 грн/л.

На юге торговали по 28,60-28,80 грн/л, прибавив всего за три дня 1,30-1,40 грн/л.

На заводе «Укртатнафта» ценник приподнялся всего на 0,95 грн/л, но находился в рынке - 28,32 грн/л, некоторые контрагенты давали дисконт 20-25 коп. от этой цены.

«В понедельник-среду трейдеры пересматривали цены по несколько раз на день», - говорят в Консалтинговой группе «А-95».

Основным драйвером роста остается мировой рынок нефти, который 19 января вырос до $88 за баррель - это максимум с октября 2014 года. В начале года цена находилась на отметке $78/барр.. Кроме того, толкает внутренние цены вверх и падающий курс гривны.

«Если текущий уровень мировых котировок продержится еще неделю, расчетные предельные цены на АЗС покажут рост 1,10 и 1,70 грн/л соответственно на бензин и дизельное топливо», - говорит директор «А-95» Сергей Куюн.