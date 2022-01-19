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Розничные сети АЗС 19 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,2 грн/л
13:52 19.01.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети AMIC бензины подорожали на 32-33 коп./л: бензин А-92 — до 31,18 грн/л, бензин А-95 — до 32,12 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,38 грн/л, до 31,57 грн/л.
На заправках «Кворум» бензины подорожали на 1,2 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,65 грн/л, на А-95 — до 31,95 грн/л.
Такие сети как UPG, «БРСМ-Нафта», Chipo, «Олас», «Катрал» и др. повысили цены в пределах 10-50 коп./л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 18 по 19 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
WOG
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
31,18
|
0,32
|
32,12
|
0,33
|
31,57
|
0,38
|
Shell
|
32,39
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
SOCAR
|
32,48
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,00
|
30,85
|
0,00
|
29,57
|
0,11
|
KLO
|
31,59
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
Параллель
|
32,59
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
34,99
|
0,49
|
Автотранс
|
31,98
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
32,20
|
0,30
|
30,30
|
0,40
|
Кворум
|
30,65
|
1,20
|
31,95
|
1,20
|
30,10
|
0,65
|
BVS
|
31,69
|
-0,10
|
32,29
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
Chipo
|
31,07
|
0,31
|
31,76
|
0,31
|
30,49
|
0,36
|
Олас
|
30,90
|
0,60
|
31,50
|
0,60
|
29,80
|
0,30
|
Катрал
|
31,09
|
0,10
|
32,07
|
0,10
|
30,49
|
0,10
|
Prime
|
31,30
|
0,00
|
32,50
|
0,00
|
29,70
|
0,30
|
Motto
|
29,71
|
0,03
|
30,59
|
0,07
|
29,42
|
0,02
|
Средняя цена в Украине:
|
30,70
|
0,03
|
31,63
|
0,04
|
30,81
|
0,06
|
|
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