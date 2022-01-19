Розничные сети АЗС 19 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,2 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети AMIC бензины подорожали на 32-33 коп./л: бензин А-92 — до 31,18 грн/л, бензин А-95 — до 32,12 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,38 грн/л, до 31,57 грн/л.

На заправках «Кворум» бензины подорожали на 1,2 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 30,65 грн/л, на А-95 — до 31,95 грн/л.

Такие сети как UPG, «БРСМ-Нафта», Chipo, «Олас», «Катрал» и др. повысили цены в пределах 10-50 коп./л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 18 по 19 января, грн/л