Россия не сможет добывать нефть в объемах, предусмотренных квотами ОПЕК+

Россия, вероятно, сможет обеспечить лишь около половины от запланированного увеличения добычи нефти в следующие полгода в рамках сделки ОПЕК+. По мнению отраслевых экспертов, аналогичные проблемы у других членов альянса грозят дальнейшим ростом цен на нефть, пишет Forbes.

Из-за снижения объемов бурения в прошлом году большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что фактический ежемесячный прирост добычи в РФ может составить не более 60 тыс. барр./сут. (б/с) в первой половине этого года.

«Нам трудно представить, что российские поставщики будут ежемесячно увеличивать добычу на 100 тыс. б/с в течение следующих шести месяцев», - заявили Bloomberg аналитики Bank of America Corp Карен Костанян и Екатерина Смык.

Добыча в России начала стагнировать в ноябре 2021 г., а в декабре она упала ниже квоты ОПЕК+, подсчитал Bloomberg, основываясь на статистике Минэнерго РФ.

Россия в рамках сделки ОПЕК+ будет добывать в январе 10,1 млн б/с в сутки, заявил 14 января вице-премьер Александр Новак. Это соответствует квоте ОПЕК+ и увеличению добычи примерно на 100 тыс. б/с по сравнению с декабрем, пишет Bloomberg.

Однако данные об активных, простаивающих и остановленных добывающих скважинах показывают, что отрасль почти полностью задействовала свои резервные мощности, отмечает агентство. В прошлом году крупнейшие российские нефтяные компании не спешили наращивать бурение, которое позволило бы ввести в эксплуатацию новые мощности в конце 2021 и в 2022 гг., пишет Bloomberg.

По мнению аналитиков Bank of America и Vygon Consulting, российская нефтяная отрасль находится в режиме ожидания из-за неопределенности относительно влияния коронавируса на спрос. Несколько компаний также ограничили производство в прошлом году после того, как некоторые из их проектов потеряли налоговые льготы. Производители не желают инвестировать в проекты, пока они не выяснят, получат ли льготы от Министерства финансов, сказала Дарья Мельник, старший аналитик консультанта Rystad Energy.

В этом году большинство крупных российских производителей планируют увеличить капитальные затраты на 10-20%. Увеличение объемов бурения в итоге приведет к росту добычи, но большая часть прироста произойдет после 2022 г., отмечают аналитики. По мнению аналитиков Rystad Energy и Renaissance Capital, в этом году новые скважины принесут лишь незначительный прирост.

Из-за ряда проблем в других странах ОПЕК+ фактический рост добычи оказался недостаточным для использования квот на добычу. Росту добычи мешали внутриполитические проблемы и недостаток долгосрочных инвестиций, пишет Bloomberg. Замедление роста добычи в альянсе рискует усилить рост цен на энергоносители, который способствует самой высокой инфляции за последние десятилетия, отмечает агентство.