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Нефть продолжает дорожать 19 января на ожиданиях высокого спроса
13:34 19.01.2022 |
Мировые цены на нефть продолжают расти в среду днем примерно на 1%, в то время как инвесторы ожидают сохранения высокого спроса на это сырье несмотря на распространение коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.06 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,88%, до 88,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,12%, до 85,78 доллара.
Инвесторы в нефть с оптимизмом оценивают доклады Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК. Организации дали довольно позитивные ожидания относительно спроса, что является для них хорошим сигналом в условиях распространения коронавируса и его нового штамма "омикрон".
МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год и теперь ожидает, что показатель вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки. Также ранее ОПЕК в своем докладе сохранила прогноз мирового спроса на нефть, но она ожидает ещё большего роста глобального спроса - на 4,2 миллиона баррелей по итогам года.
Возможная новая политическая напряженность также продолжает поддерживать рост котировок. В понедельник в столице ОАЭ Абу-Даби произошла серия взрывов. В частности, возле складов с горючим нефтяной компании ADNOC взорвались три цистерны с топливом. МИД ОАЭ обвинил в этом правящих на севере Йемена хуситов.
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