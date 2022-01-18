Импорт лакокрасочных растворителей в Украину в 2021-м вырос на 86%. При чем здесь бензин?

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 / LIGA.net

Растворители - октаноповышающий компонент, который добавляется в базовый низкооктановый бензин. Как в Украине "бодяжат" бензин и как это побороть.

Начало года - пора подведения итогов. На топливном рынке они очень разные. Объем потребления растет: более 12 млн т автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа было использовано в 2021 году. Рост за год составил 6% и такого объема потребления моторных топлив история наблюдений в независимой Украине еще не знала.

Так, рынок дизтоплива и автобензинов увеличился на 7% - до 7,97 млн т и 2,29 млн т соответственно, а сжиженный газ впервые за последние восемь лет продемонстрировал отрицательную динамику, падение на 1%, до 1,96 млн т.

Но есть и другая статистика. В 2021 году на 86%, до 132 000 т вырос импорт растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814 00 90 90).

Если кто-то думает, что в стране бум лакокрасочной промышленности, то это не так. В стране действительно бум, но кустарной промышленности по производству бензина.

Как следует из таможенных документов на ввозимые преимущественно из России и Беларуси растворители, около 90% из них является смесью октаноповышающих компонентов, используемых для производства нефтепродуктов, - МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта, ацетона.

В чем "фишка"? Каждый из этих компонентов по отдельности облагается акцизным сбором по ставке 245 евро/л (это выше, чем автобензины с их 213 евро), но согласно законодательству правильно приготовленные смеси данных компонентов акцизом не облагаются.

О характере использования данной продукции говорят и ее получатели, крупнейшие из которых являются участниками топливного рынка, владеющие мини-НПЗ и сетями автозаправочных станций.

Растворители в нашем случае - октаноповышающий компонент, который добавляется в базовый низкооктановый бензин. В хорошем случае он смешивается с бензином А-92, как правило, в объеме не более 15%. В итоге экономика такого "производства" составит около 1,25 грн/л (это вдобавок к стандартной марже АЗС). Как правило, эта гривна идет на скидку, чтобы привлечь экономного и не очень требовательного к качеству клиента.

Больший "выхлоп" будет в случае добавления растворителей в прямогонный бензин, который получают на мини-НПЗ. Это продукт, разумеется, тоже безакцизный. Операторы так называемых "миников" в документах обозначают выпускаемую продукцию по той же группе 3814, а не подакцизной 2710. По документам у них получается, что импортные растворители они используют, чтобы производить украинские растворители.

Такое ноу-хау, которое, похоже, устраивает налоговиков. В этом случае экономика только за счет отсутствия акциза и НДС (основной объем такого чуда бензина продается за наличные) составит до 14 грн/л.

Неудивительно, что в минувшем году Госэкоинспекция обнаружила самые жуткие образцы бензина и дизтоплива в так называемых эконом-сетях, торгующих по минимальным ценам.

Сколько же "бодяжного" бензина на рынке?

Если принять "дозу" растворителей за 20%, а их объем за 100 000 т (еще 30 000 т с большой долей вероятности действительно идут на лакокрасочные производства), то получим около полумиллиона тонн бензина. Эта цифра соотносится и с оценкой объема выпуска прямогонного бензина на мини-НПЗ, которые в год перерабатывают практически всю добычу нефти и газоконденсата частных нефтедобывающих компаний - более 500 000 т.

В итоге на фоне 2,4 млн т рынка легального бензина имеем минимум 0,5 млн т фальсификата или 20%. Суммарные потери госбюджета в 2021 году только на акцизе - более 5,3 млрд грн в год. И это без учета НДС, оценка этих потерь очень сложна.

Что делать?

Необходимо закрывать лазейку с растворителями по принципу - если в составе есть хоть один подакцизный компонент, акцизом облагается весь продукт. Легальные производители завозят те же октаноповышающие компоненты с выдачей векселя на сумму акциза и его погашения после производства нефтепродуктов.

Первое, что получит бюджет, это дополнительные деньги. И вопрос не только в акцизе и НДС при выпуске "левого" топлива. Это будет удар по всему "теневому" финансовому рынку, поскольку фальсификат в немалой степени продается за наличные.

Последние, в свою очередь, преимущественно текут с автозаправочных станций, где наличные от продаж нефтепродуктов не оприходуются должным образом. Т.е. речь идет о более глобальном эффекте в борьбе с теневой экономикой.

Параллельно барьер на пути растворителей выбьет технологическую почву из-под ног "малой нефтепереработки". Без "октана" мини-НПЗ не смогут обеспечить приемлемое качество своего бензина, а, значит, продать его будет сложнее. Приобретение же легальных октаноповышающих компонентов с уплатой акциза заставит отчитаться об их целевом использовании, а это равнозначно разоблачению этого нелегального бизнеса.