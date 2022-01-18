Финансовые новости
- |
- 18.01.22
- |
- 23:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Импорт лакокрасочных растворителей в Украину в 2021-м вырос на 86%. При чем здесь бензин?
17:06 18.01.2022 |
Растворители - октаноповышающий компонент, который добавляется в базовый низкооктановый бензин. Как в Украине "бодяжат" бензин и как это побороть.
Начало года - пора подведения итогов. На топливном рынке они очень разные. Объем потребления растет: более 12 млн т автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа было использовано в 2021 году. Рост за год составил 6% и такого объема потребления моторных топлив история наблюдений в независимой Украине еще не знала.
Так, рынок дизтоплива и автобензинов увеличился на 7% - до 7,97 млн т и 2,29 млн т соответственно, а сжиженный газ впервые за последние восемь лет продемонстрировал отрицательную динамику, падение на 1%, до 1,96 млн т.
Но есть и другая статистика. В 2021 году на 86%, до 132 000 т вырос импорт растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814 00 90 90).
Если кто-то думает, что в стране бум лакокрасочной промышленности, то это не так. В стране действительно бум, но кустарной промышленности по производству бензина.
Как следует из таможенных документов на ввозимые преимущественно из России и Беларуси растворители, около 90% из них является смесью октаноповышающих компонентов, используемых для производства нефтепродуктов, - МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта, ацетона.
В чем "фишка"? Каждый из этих компонентов по отдельности облагается акцизным сбором по ставке 245 евро/л (это выше, чем автобензины с их 213 евро), но согласно законодательству правильно приготовленные смеси данных компонентов акцизом не облагаются.
О характере использования данной продукции говорят и ее получатели, крупнейшие из которых являются участниками топливного рынка, владеющие мини-НПЗ и сетями автозаправочных станций.
Растворители в нашем случае - октаноповышающий компонент, который добавляется в базовый низкооктановый бензин. В хорошем случае он смешивается с бензином А-92, как правило, в объеме не более 15%. В итоге экономика такого "производства" составит около 1,25 грн/л (это вдобавок к стандартной марже АЗС). Как правило, эта гривна идет на скидку, чтобы привлечь экономного и не очень требовательного к качеству клиента.
Больший "выхлоп" будет в случае добавления растворителей в прямогонный бензин, который получают на мини-НПЗ. Это продукт, разумеется, тоже безакцизный. Операторы так называемых "миников" в документах обозначают выпускаемую продукцию по той же группе 3814, а не подакцизной 2710. По документам у них получается, что импортные растворители они используют, чтобы производить украинские растворители.
Такое ноу-хау, которое, похоже, устраивает налоговиков. В этом случае экономика только за счет отсутствия акциза и НДС (основной объем такого чуда бензина продается за наличные) составит до 14 грн/л.
Неудивительно, что в минувшем году Госэкоинспекция обнаружила самые жуткие образцы бензина и дизтоплива в так называемых эконом-сетях, торгующих по минимальным ценам.
Сколько же "бодяжного" бензина на рынке?
Если принять "дозу" растворителей за 20%, а их объем за 100 000 т (еще 30 000 т с большой долей вероятности действительно идут на лакокрасочные производства), то получим около полумиллиона тонн бензина. Эта цифра соотносится и с оценкой объема выпуска прямогонного бензина на мини-НПЗ, которые в год перерабатывают практически всю добычу нефти и газоконденсата частных нефтедобывающих компаний - более 500 000 т.
В итоге на фоне 2,4 млн т рынка легального бензина имеем минимум 0,5 млн т фальсификата или 20%. Суммарные потери госбюджета в 2021 году только на акцизе - более 5,3 млрд грн в год. И это без учета НДС, оценка этих потерь очень сложна.
Что делать?
Необходимо закрывать лазейку с растворителями по принципу - если в составе есть хоть один подакцизный компонент, акцизом облагается весь продукт. Легальные производители завозят те же октаноповышающие компоненты с выдачей векселя на сумму акциза и его погашения после производства нефтепродуктов.
Первое, что получит бюджет, это дополнительные деньги. И вопрос не только в акцизе и НДС при выпуске "левого" топлива. Это будет удар по всему "теневому" финансовому рынку, поскольку фальсификат в немалой степени продается за наличные.
Последние, в свою очередь, преимущественно текут с автозаправочных станций, где наличные от продаж нефтепродуктов не оприходуются должным образом. Т.е. речь идет о более глобальном эффекте в борьбе с теневой экономикой.
Параллельно барьер на пути растворителей выбьет технологическую почву из-под ног "малой нефтепереработки". Без "октана" мини-НПЗ не смогут обеспечить приемлемое качество своего бензина, а, значит, продать его будет сложнее. Приобретение же легальных октаноповышающих компонентов с уплатой акциза заставит отчитаться об их целевом использовании, а это равнозначно разоблачению этого нелегального бизнеса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину и в ФРГ состоится 18-20 января
|Зеленский против Порошенко. Чего ждать 19 января
|Единая оппозиция: Почему украинские политсилы пока не могут объединиться против Зеленского
|Печерский районный суд Киева огласит решение по избранию меры пресечения 19 января - Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Госфинмониторинг в прошлом году сообщил о сомнительных операциях на свыше 103 миллиарда
|Падение евробондов Украины во вторник приостановилось, акции продолжили снижение
|Объем продаж гривневых ОВГЗ упал до 119 млн грн, Минфин сохранил ставки
|Госрегулирование цен на газ может обернуться падением добычи на 10-15% ежегодно, - эксперт
|Украина потратила на закупку угля в России в 2021 году 1,6 млрд долларов
|Рынок металлопроката Украины в 2021г возрос на 4%, доля импорта составила почти 23%
Это интересно
|Британская World Mobile привезла на Занзибар интернет на дирижаблях
|LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно
|Капитализация Ford впервые достигла $100 млрд на волне интереса к электрификации транспорта
|Samsung впервые в мире продемонстрировала вычисления в памяти на базе MRAM — она открывает путь к ИИ нового поколения
|Baby Shark — первое видео на YouTube, которое набрало более 10 миллиардов просмотров
|Северокорейских хакеров обвиняют в краже криптовалют на сумму $400 млн за год
|SpaceX запустила украинский спутник в космос