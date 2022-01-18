Цены на бензины и ДТ 18 января продолжили рост

Розничные сети АЗС в период с 17 по 18 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-0,6 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 27 коп./л: бензин А-92 — до 28,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,20 грн/л, до 29,46 грн/л.

На заправках «Укргаздобычи» бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,10 грн/л, на А-95 — до 31,90 грн/л, на ДТ — до 31,19 грн/л.

В сети «Фактор» на 20 коп./л выросли цены бензинов и на 60 коп./л — дизтоплива (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 18 января, грн/л