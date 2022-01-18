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Цены на бензины и ДТ 18 января продолжили рост
15:24 18.01.2022 |
Розничные сети АЗС в период с 17 по 18 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-0,6 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 27 коп./л: бензин А-92 — до 28,85 грн/л, бензин А-95 — до 30,85 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,20 грн/л, до 29,46 грн/л.
На заправках «Укргаздобычи» бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,10 грн/л, на А-95 — до 31,90 грн/л, на ДТ — до 31,19 грн/л.
В сети «Фактор» на 20 коп./л выросли цены бензинов и на 60 коп./л — дизтоплива (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 18 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
WOG
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,86
|
0,00
|
31,79
|
0,00
|
31,20
|
0,06
|
Shell
|
32,39
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
SOCAR
|
32,48
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
35,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,85
|
0,27
|
30,85
|
0,27
|
29,46
|
0,20
|
KLO
|
31,59
|
0,00
|
32,39
|
0,00
|
31,59
|
0,00
|
Нефтек
|
31,99
|
0,00
|
32,99
|
0,10
|
31,99
|
0,00
|
Автотранс
|
31,98
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
31,90
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
31,10
|
0,50
|
31,90
|
0,50
|
31,10
|
0,50
|
Фактор
|
30,00
|
0,20
|
31,00
|
0,20
|
29,10
|
0,60
|
Chipo
|
30,76
|
0,00
|
31,44
|
0,00
|
30,13
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
28,35
|
0,00
|
Marshal
|
29,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
Mango
|
29,79
|
0,00
|
30,79
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
Motto
|
29,68
|
0,30
|
30,52
|
0,26
|
29,40
|
0,17
|
Средняя цена в Украине:
|
30,67
|
0,01
|
31,58
|
0,01
|
30,75
|
0,01
|
|
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