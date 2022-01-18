Нефть продолжает дорожать, несмотря на «омикрон»

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжают рост понедельника из-за ее потенциального недостатка на рынке, после того как стоимость марки Brent превысила 87 долларов за баррель, впервые с октября 2014 года, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 7.07 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,93%, до 87,28 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,25%, до 84,34 доллара.

На рынке нефти во вторник утром наблюдается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают баланс спроса и предложения нефти на рынке.

По словам аналитиков Goldman Sachs, которые приводит газета Wall Street Journal, рынок по-прежнему испытывает удивительно большой дефицит, поскольку удар коронавирусного штамма "омикрон" по спросу пока намного меньше, чем ожидалось.

Кроме того, инвесторы оценивают новости из Абу-Даби, которые привели к напряженности на рынке нефти. Так, три цистерны с топливом взорвались рядом со складами с горючим нефтяной компании ADNOC

Во вторник нефтяные трейдеры также находятся в ожидании публикации доклада ОПЕК.