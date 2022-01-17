Розничные сети АЗС в период с 14 по 17 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,5 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 50 коп./л: бензин А-92 — до 29,58 грн/л, бензин А-95 — до 30,58 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.

На BVS бензины подорожали на 0,9-1 грн/л, ДТ — на 1,1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,79 грн/л, на А-95 — до 32,29 грн/л, на ДТ — до 31,59 грн/л.

В сети KLO на 10 коп./л выросли цены на бензинов: А-92 подорожал до 31,59 грн/л, А-95 — до 32,39 грн/л.

Сети Marshal, «Укр-Петроль», «Фактор», Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,8 грн/л (см. таблицу).

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 31,99 0,00 32,92 0,00 32,16 0,00 WOG 31,99 0,00 32,92 0,00 32,16 0,00 Авиас 29,95 0,00 30,95 0,00 30,00 0,00 Укрнафта 30,00 0,00 31,00 0,00 30,00 0,00 AMIC 30,86 0,00 31,80 0,00 31,13 0,00 Shell 32,39 0,00 32,92 0,00 32,16 0,00 SOCAR 32,48 0,00 32,92 0,00 35,48 1,50 БРСМ-Нафта 29,58 0,50 30,58 0,50 29,26 0,51 KLO 31,59 0,10 32,39 0,10 31,59 0,00 Параллель 32,59 0,00 32,90 0,00 34,50 0,00 Автотранс 31,98 0,00 32,48 0,00 31,98 0,00 UPG 31,30 0,00 31,90 0,00 29,90 0,00 SUNOIL 27,69 0,00 28,64 0,00 27,70 0,00 BVS 31,79 1,00 32,29 0,90 31,59 1,10 Укр-Петроль 29,50 0,80 30,50 0,80 29,60 0,80 Фактор 29,80 0,80 30,80 0,80 28,50 0,30 Chipo 30,76 0,00 31,44 0,00 30,13 0,00 Авантаж 7 28,95 0,00 29,95 0,00 28,35 0,00 Marshal 29,30 0,50 30,30 0,50 28,40 0,50 Prime 31,30 0,30 32,50 0,50 29,40 0,30 Motto 29,38 0,39 30,27 0,38 29,24 0,63 Средняя цена в Украине: 30,64 0,06 31,56 0,06 30,73 0,08

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 17 января, грн/л