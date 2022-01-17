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Розничные сети АЗС в период с 14 по 17 января повысили стоимость топлива в пределах 0,1-1,5 грн/л
14:20 17.01.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети «БРСМ-Нафта» бензины подорожали на 50 коп./л: бензин А-92 — до 29,58 грн/л, бензин А-95 — до 30,58 грн/л. Цена ДТ выросла на 0,51 грн/л, до 29,26 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 1,5 грн/л, до 35,48 грн/л.
На BVS бензины подорожали на 0,9-1 грн/л, ДТ — на 1,1 грн/л. Так, цена на А-92 увеличилась до 31,79 грн/л, на А-95 — до 32,29 грн/л, на ДТ — до 31,59 грн/л.
В сети KLO на 10 коп./л выросли цены на бензинов: А-92 подорожал до 31,59 грн/л, А-95 — до 32,39 грн/л.
Сети Marshal, «Укр-Петроль», «Фактор», Motto и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-0,8 грн/л (см. таблицу).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 17 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
WOG
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,86
|
0,00
|
31,80
|
0,00
|
31,13
|
0,00
|
Shell
|
32,39
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
SOCAR
|
32,48
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
35,48
|
1,50
|
БРСМ-Нафта
|
29,58
|
0,50
|
30,58
|
0,50
|
29,26
|
0,51
|
KLO
|
31,59
|
0,10
|
32,39
|
0,10
|
31,59
|
0,00
|
Параллель
|
32,59
|
0,00
|
32,90
|
0,00
|
34,50
|
0,00
|
Автотранс
|
31,98
|
0,00
|
32,48
|
0,00
|
31,98
|
0,00
|
UPG
|
31,30
|
0,00
|
31,90
|
0,00
|
29,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
27,69
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
BVS
|
31,79
|
1,00
|
32,29
|
0,90
|
31,59
|
1,10
|
Укр-Петроль
|
29,50
|
0,80
|
30,50
|
0,80
|
29,60
|
0,80
|
Фактор
|
29,80
|
0,80
|
30,80
|
0,80
|
28,50
|
0,30
|
Chipo
|
30,76
|
0,00
|
31,44
|
0,00
|
30,13
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
28,35
|
0,00
|
Marshal
|
29,30
|
0,50
|
30,30
|
0,50
|
28,40
|
0,50
|
Prime
|
31,30
|
0,30
|
32,50
|
0,50
|
29,40
|
0,30
|
Motto
|
29,38
|
0,39
|
30,27
|
0,38
|
29,24
|
0,63
|
Средняя цена в Украине:
|
30,64
|
0,06
|
31,56
|
0,06
|
30,73
|
0,08
|
|
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