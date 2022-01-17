Цены на нефть 17 января умеренно прибавляют на росте спроса

Мировые цены на нефть растут, хотя и слабо, в понедельник утром за счёт увеличения глобального спроса на нее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.50 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,05%, до 86,1 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 83,44 доллара.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается слабоположительная динамика, поскольку спрос в мире на "черное золото" растет.

По данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, мировой спрос на нефть оказался выше, чем ожидалось, поскольку штамм коронавируса "омикрон" выглядит более мягким по сравнению с другими. "Высокий глобальный спрос помог ослабить опасения по поводу Китая, где антиковидная стратегия привела к усилению ограничений", - добавили эксперты.