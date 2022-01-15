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Зарядные станции скоро будут приносить большую прибыль, чем АЗС, — BP
17:38 14.01.2022 |
Британская компания BP заявляет, что ее быстрые зарядные устройства для электромобилей (EV) вот-вот станут более прибыльными, чем автозаправочные станции. Эта веха станет важным моментом для BP, которая хочет отказаться от нефти и расширить свои операции на рынках электроэнергии и электромобилей (EV), передает petrolplaza
Зарядка электромобилей в течение многих лет была убыточным бизнесом и для BP, и для ее конкурентов, поскольку они вкладывают значительные средства в расширение зарядных сетей. Ожидается, что EV-подразделение останется убыточным до 2025 г.. Но исходя из маржи, точки быстрой зарядки аккумуляторов BP, которые могут заряжать аккумулятор в течение нескольких минут, приближаются к уровню прибыльности, наблюдаемом при заправке автомобилей бензином.
«Когда я сравниваю бак с топливом со станцией быстрой зарядки, то вижу, что мы приближаемся к тому месту, где основы бизнеса для быстрой зарядки становятся лучше, чем для топлива», - сказала Reuters глава отдела клиентов и продуктов BP Эмма Делани.
По ее словам, сильный и растущий спрос на устройства для быстрой зарядки электромобилей в Великобритании и Европе уже принес прибыль, близкую к той, которая обеспечивается заправкой автомобилей бензином.
Делани не раскрыла информацию о прибылях и убытках от зарядки электромобилей или о том, когда общая прибыль от бизнеса может превысить традиционное топливо.
В 2020 г. BP сообщила, что валовая прибыль от розничных продаж топлива составила $3,5 млрд. Подразделение британской компании по работе с клиентами и продуктами за первые девять месяцев 2021 г. получило чистую прибыль в размере $2,6 млрд, что составляет около 17% от общей прибыли компании.
Компания также сообщила, что продажи электроэнергии для зарядки электромобилей выросли на 45% в III квартале 2021 г. по сравнению с предыдущим кварталом.
По данным консалтинговой компании Thunder Said Energy, традиционная розничная маржа топлива на заправочных станциях составляет около $0,17 за галлон ($0,045/л). Для электроэнергии, используемой при зарядке EV, показатель составляет примерно $0,4/кВт*ч.
BP планирует в ближайшие годы расширить свой бизнес по зарядке электромобилей до 70 тыс. пунктов зарядки к 2030 г. с 11 тыс. в настоящее время.
Как и у конкурентов, розничный бизнес BP, который включает в себя продажу топлива и круглосуточные магазины, является высокорентабельным и занимает центральное место в ее стратегии энергетического перехода.
«В целом мы видим огромные возможности в быстрой зарядке для потребителей и предприятий, а также в услугах автопарка в целом - вот где мы видим рост и где мы видим прибыль», - сказала Делани.
В то время как конкуренты, такие как Shell, инвестируют в различные технологии зарядки, включая десятки тысяч более медленных низковольтных пунктов зарядки на улицах в Великобритании и других странах, BP сосредотачивается на технологии быстрой и сверхбыстрой зарядки.
«Мы сделали выбор в пользу высокой скорости, зарядки на ходу, а не, например, медленной зарядки от фонарного столба», - сказала Делани.
Однако быстрая зарядка мощностью более 50 кВт и сверхбыстрая зарядка мощностью более 150 кВт обходятся дорого, поскольку требуют больших инвестиций в силовую инфраструктуру для тяжелых условий эксплуатации.
«Исторически сложилось так, что многие операторы изо всех сил пытались заработать на зарядке электромобилей, это был самый страшный секрет в отрасли», - сказал Адриан Дель Маэстро, директор PwC Strategy&.
Стремление к расширению точек зарядки электромобилей также направлено на поддержание большого потока клиентов на заправочных станциях BP и в прилегающих к ним магазинах.
«Операторы пунктов оплаты, в том числе крупнейшие нефтяные компании, захватили землю для покупки недвижимости и создания инфраструктуры с целью получения доходов от роста в будущем», - сказал Дель Маэстро.
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