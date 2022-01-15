СУГ в опте начал расти

Стоимость сжиженного газа в прайсах оптовых компаний выросла на 150-500 грн/т, средняя цена установилась на уровне около 29 000 грн/т. Согласно мониторингу Консалтинговой группы «А-95», наивысшие цены - в южной части страны (более 30 300 грн/т), самые низкие - на востоке (27 500-27 800 грн/т). В столичном регионе прайсы колеблются у отметки 28 500 грн/т. Рабочий диапазон цен традиционно на 200-300 грн ниже прайсового уровня.

Как сообщал enkorr, стоимость LPG резко выросла 12-13 января на рынках Польши и России. 14 января рост продолжился, хотя и невысокими темпами. В итоге себестоимость спотовых партий из РФ с поставкой в конце января-начале февраля выросла до около 27 500 грн для центральных регионов.

Новости из соседних стран подстегнули цены и на внутренних аукционах. Так, СУГ «Укргаздобычи» подорожал на 800 грн/т.

При этом себестоимость газа по TERM-контрактам колеблется в диапазоне 22 700-24 700 грн/т в зависимости от производителя и региона.

Участники рынка отмечают его сбалансированное состояние. «Не могу сказать, что кто-то затаривается по региону, остатков хватает. На фоне роста «Бреста» (котировки Argus daf Brest, - ек) поток автомобильных поставок из Польши будет снижаться, но по общему плану прихода видим, что в январе ресурса будет достаточно», - говорит представитель компании-оператора ГНС в западной части страны.

Операторы рынка также указывают, что в январе ожидается крупный объем от «Тенгизшевройла», который несколько сократил отгрузки в начале месяца. «Уже начали наверстывать просадку, в ближайшее время ожидаются крупные поступления из Казахстана», - говорит представитель компании-держателя TERM-контракта ТШО. Он напомнил, что кроме длинных контрактов производитель намерен выгрузить спотовые заявки, доведя общий объем в январе до 45-47 тыс. т.

Относительно прогноза на краткосрочную перспективу есть и другие мнения. Так, трейдер из Киева прогнозирует до конца января легкий дефицит. «ГНС в столичном регионе с небольшими остатками, а спрос на высоком уровне», - поделился прогнозом оптовик. С его мнением полностью согласен коллега из Полтавской области: «По своим поставкам видим небольшую растяжку в последней декаде месяца».

