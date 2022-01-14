Цены на нефть 14 января вернулись к уверенному росту после небольшой коррекции

Мировые цены на нефть вернулись к росту более чем на 1% в пятницу днем после небольшой коррекции в четверг, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,21% - до 85,47 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,04%, до 82,97 доллара.

В четверг цены на нефть снизились на 0,2% по марке Brent и на 0,6% по марке WTI. При этом в целом за неделю котировки выросли на 4% и 5% соответственно. Это уже четвертая неделя роста.

Факторы, влияющие на динамику нефтяного рынка остаются позитивными. Несмотря на то, что распространение штамма "омикрон" создает некоторые опасения за спрос на сырье, эти волнения нивелируются данными о предложении нефти на рынке. Так, перебои с поставками в Ливии сохраняются, а в США запасы нефти находятся на минимальном уровне с 2018 года.

"В ближайшей перспективе нефть будет стоить 80-85 долларов", - отметил аналитик DBS Bank Сувро Саркар (Suvro Sarkar), мнение которого приводит агентство Блумберг. Аналитик также допустил вероятность коррекции после того, как решится вопрос с перебоями поставок нефти в Ливии.