Розничные сети АЗС в период с 13 по 14 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1,3 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети Shell бензины подорожали на 90-95 грн/л: бензин А-92 — до 32,39 грн/л, бензин А-95 — до 32,92 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,34 грн./л, до 32,16 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,95-1 грн/л.

На UPG бензины подорожали на 1 грн/л, ДТ — на 1,3 грн./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,30 грн/л, на А-92 — до 31,90 грн/л, на ДТ — до 29,90 грн/л.

В сети «Авантаж 7» на 50 коп./л выросли цены на бензинв: А-95 подорожал до 28,95 грн/л, А-92 — до 29,95 грн/л.

Сети AMIC, «Параллель», «Автотранс», «Автопорт», Prime, Chipo, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 грн/л (см. таблицу).