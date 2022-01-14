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Розничные сети АЗС в период с 13 по 14 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1,3 грн/л
12:51 14.01.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети Shell бензины подорожали на 90-95 грн/л: бензин А-92 — до 32,39 грн/л, бензин А-95 — до 32,92 грн/л. Цена ДТ выросла на 1,34 грн./л, до 32,16 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 0,95-1 грн/л.
На UPG бензины подорожали на 1 грн/л, ДТ — на 1,3 грн./л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,30 грн/л, на А-92 — до 31,90 грн/л, на ДТ — до 29,90 грн/л.
В сети «Авантаж 7» на 50 коп./л выросли цены на бензинв: А-95 подорожал до 28,95 грн/л, А-92 — до 29,95 грн/л.
Сети AMIC, «Параллель», «Автотранс», «Автопорт», Prime, Chipo, Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,3 грн/л (см. таблицу).Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 13 по 14 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
WOG
|
31,99
|
0,00
|
32,92
|
0,00
|
32,16
|
0,00
|
Авиас
|
29,95
|
0,00
|
30,95
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
0,00
|
31,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,86
|
0,39
|
31,80
|
0,60
|
31,13
|
0,94
|
Shell
|
32,39
|
0,90
|
32,92
|
0,95
|
32,16
|
1,34
|
SOCAR
|
32,48
|
1,00
|
32,92
|
0,95
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,08
|
0,23
|
30,08
|
0,23
|
28,75
|
0,44
|
KLO
|
30,99
|
0,00
|
31,39
|
0,00
|
30,05
|
0,00
|
Параллель
|
32,59
|
0,90
|
32,90
|
0,93
|
34,50
|
1,00
|
Автотранс
|
31,98
|
1,00
|
32,48
|
1,00
|
31,98
|
1,30
|
UPG
|
31,30
|
1,00
|
31,90
|
1,00
|
29,90
|
1,30
|
Рур груп
|
31,99
|
1,00
|
32,89
|
1,10
|
31,99
|
1,20
|
Prime
|
31,00
|
0,70
|
32,00
|
0,70
|
29,10
|
0,30
|
Chipo
|
30,76
|
0,90
|
31,44
|
0,90
|
30,13
|
1,00
|
Укр-Петроль
|
28,70
|
0,50
|
29,70
|
0,50
|
28,80
|
0,50
|
Укргаздобыча
|
30,60
|
0,50
|
31,40
|
0,50
|
30,60
|
0,50
|
Авантаж 7
|
28,95
|
0,50
|
29,95
|
0,50
|
28,35
|
0,50
|
Marshal
|
28,80
|
0,50
|
29,80
|
0,50
|
27,90
|
0,00
|
Mango
|
29,79
|
0,80
|
30,79
|
0,80
|
29,69
|
0,80
|
Motto
|
28,99
|
0,18
|
29,89
|
0,19
|
28,60
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
30,58
|
0,21
|
31,50
|
0,23
|
30,64
|
0,26
|
|
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