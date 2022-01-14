В период с 1 по 14 января ряд сетей снизили цены сжиженного газа на 10-30 коп./л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем снизилась на 6-7 коп./л, до 18,30-18,32 грн/л. На АЗС Chipo и «Укргаздобыча» стоимость автогаза снизилась на 31 и 21 коп./л, до 18,64 грн/л и 18,99 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подешевел на 30 коп./л, до 19,68 грн/л.

Такие сети как Нефтек, Motto, Фактор, Prime, Marshal, БРСМ и другие снизили цены на 10-21 коп./л (см. табл.).

Динамика в рознице обусловлена падением оптовых цен. По данным «А-95», за прошедший месяц автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 2 230 грн/т, до 29 040 грн/т. В то же время, падение в рознице сдерживалось опасениями сбоев поставки из Казахстана, а также прогнозом роста цен в Европе на фоне ожидаемых морозов.