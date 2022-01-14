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В период с 1 по 14 января ряд сетей снизили цены сжиженного газа на 10-30 коп./л
12:38 14.01.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
Стоимость сжиженного газа в крупнейшей консолидированной сети группы «Приват» в среднем снизилась на 6-7 коп./л, до 18,30-18,32 грн/л. На АЗС Chipo и «Укргаздобыча» стоимость автогаза снизилась на 31 и 21 коп./л, до 18,64 грн/л и 18,99 грн/л соответственно. Автогаз на станциях SOCAR подешевел на 30 коп./л, до 19,68 грн/л.
Такие сети как Нефтек, Motto, Фактор, Prime, Marshal, БРСМ и другие снизили цены на 10-21 коп./л (см. табл.).
Динамика в рознице обусловлена падением оптовых цен. По данным «А-95», за прошедший месяц автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 2 230 грн/т, до 29 040 грн/т. В то же время, падение в рознице сдерживалось опасениями сбоев поставки из Казахстана, а также прогнозом роста цен в Европе на фоне ожидаемых морозов.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 1 по 14 января, грн/л.
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,65
|
0,00
|
Авиас
|
18,30
|
-0,07
|
Укрнафта
|
18,32
|
-0,06
|
AMIC
|
18,80
|
0,00
|
Shell
|
19,36
|
0,00
|
SOCAR
|
19,68
|
-0,30
|
БРСМ-Нафта
|
19,07
|
-0,21
|
KLO
|
19,49
|
0,00
|
Параллель
|
19,65
|
0,00
|
Автотранс
|
19,38
|
0,00
|
UPG
|
19,01
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,84
|
0,00
|
Укргаздобыча
|
18,99
|
-0,21
|
Chipo
|
18,64
|
-0,31
|
Авантаж 7
|
18,42
|
0,00
|
Marshal
|
18,40
|
-0,10
|
Mango
|
18,59
|
0,00
|
Prime
|
19,00
|
-0,20
|
Фактор
|
18,30
|
-0,30
|
Нефтек
|
19,19
|
-0,30
|
Motto
|
18,76
|
-0,10
|
Средняя цена
|
18,98
|
-0,05
|
|
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