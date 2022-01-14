Поставки топлива на АЗС остановлены из-за технического сбоя в налоговой

Розничные операторы сегодня, 13 января, приостановили поставки нефтепродуктов на свои АЗС из-за сбоя в базе данных Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

«С утра не регистрируются акцизные накладные – лежит база налоговой. В обед вроде бы все заработало, но потом снова легло», — сообщил он.

По словам эксперта, бензовозы и газовозы не могут выехать с хранилищ и привезти топливо на автозаправочные станции, поскольку передвижение без накладных запрещено.

«Пару крупных сетей мне подтвердили, что с утра не могут отправить машины по заправкам. Думаю, первые станции начнут останавливаться уже сегодня вечером. Завтра пятница. До выходных можно и не доехать», — отметил С.Куюн.

Официальных разъяснений от Налоговой службы на данный момент нет. Как и нет информации, когда система возобновит работу.