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Сжиженный газ резко подорожал на границе
17:17 13.01.2022 |
Стоимость сжиженного газа в Польше и России существенно выросла 12-13 января. Об этом enkorr сообщают участники рынка.
Так, на спотовом рынке Польши 13 января СУГ торговался в диапазоне $565-608/т, что почти на $50/т выше уровня 11 января. «На Argus Open Market (торговая площадка, имеющая решающее значения на рынке Польши, - ek.) с конца года цены были стабильны, сейчас каждый день по +$25/т», - сообщил представитель трейдинговой компании из Киева.
По его словам, с конца ноября цена в Польше планомерно снижалась, и сейчас с наступлением морозов спрос в Восточной Европе активизировался.
Еще большее повышение зафиксировано на биржевых торгах в РФ. «Суммарно за 2 дня цена выросла на 7 тыс. рублей», - поделился информацией наблюдающий за торгами трейдер. Таким образом, нетто-рост составил порядка $80/т.
Динамика уже отразилась на стоимости контрактов на поставку газа в Украину. Так, 13 января стоимость спотовых партий на приграничных российских ГНС составила около $620/т, что на $15-20/т выше уровня, зафиксированного днем ранее.
Напомним, что цены на спотовые поставки в Украину из РФ являются базовым фактором влияния на котировку Argus daf Ukraine, к которой привязаны терм-контракты «Тенгизшевройла» и «Лукойла». В свою очередь, польский рынок формирует котировку Argus daf Brest, которая является ценообразующей при поставках в Украину газа «Роснефти» и белорусских производителей.
Как сообщал enkorr, на сегодняшнем аукционе «Укргаздобыча» продала 1 672 т сжиженного газа по средневзвешенной цене 27 046 грн/т, что на 811 грн/т дороже чем на предыдущих торгах, состоявшихся 11 января.
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