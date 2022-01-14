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«Приват» повысил цены на топливо на 1 грн/л
13:01 13.01.2022 |
Сегодня, 13 января, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 30 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.
На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 50 коп./л и 0,95 коп./л, до 31,99 и 32,92 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л.
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 13 января обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,92 грн/л и дизтоплива – 25,16 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,92 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 32,16 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 12 по 13 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,99
|
0,50
|
32,92
|
0,95
|
32,16
|
1,34
|
WOG
|
31,99
|
0,50
|
32,92
|
0,95
|
32,16
|
1,34
|
Авиас
|
29,95
|
1,00
|
30,95
|
1,00
|
30,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
30,00
|
1,00
|
31,00
|
1,00
|
30,00
|
1,00
|
AMIC
|
30,47
|
0,00
|
31,20
|
0,00
|
30,20
|
0,00
|
Shell
|
31,49
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
30,82
|
0,00
|
SOCAR
|
31,48
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,85
|
0,00
|
29,85
|
0,00
|
28,31
|
0,09
|
KLO
|
30,99
|
0,00
|
31,39
|
0,00
|
30,05
|
0,00
|
Параллель
|
31,69
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
Автотранс
|
30,98
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
30,68
|
0,00
|
UPG
|
30,30
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
SUNOIL
|
27,69
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
BVS
|
30,79
|
0,00
|
31,39
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
Chipo
|
29,86
|
0,00
|
30,54
|
0,00
|
29,13
|
0,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
Marshal
|
28,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
27,90
|
0,00
|
Mango
|
28,99
|
0,20
|
29,99
|
0,20
|
28,89
|
0,40
|
Motto
|
28,82
|
0,13
|
29,70
|
0,16
|
28,40
|
0,14
|
Средняя цена в Украине:
|
30,38
|
0,53
|
31,27
|
0,62
|
30,38
|
0,71
|
|
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