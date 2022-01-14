«Приват» повысил цены на топливо на 1 грн/л

Сегодня, 13 января, крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 29,95 грн/л, А-95 — до 30,95 грн/л и ДТ — до 30,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 30 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 31,00 и 30,00 грн/л.

На WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 50 коп./л и 0,95 коп./л, до 31,99 и 32,92 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 1,34 грн/л, до 32,16 грн/л.

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 13 января обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,92 грн/л и дизтоплива – 25,16 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,92 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 32,16 грн/л.