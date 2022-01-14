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Цены на нефть 13 января слабо колеблются в районе вчерашнего закрытия на неоднозначных факторах
13:44 13.01.2022 |
Мировые цены на нефть не демонстрируют единой и внятной динамики в четверг днём, в то время как торговля подвержена разнонаправленным факторам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.08 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,05%, до 84,71 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - снижается на 0,04%, до 82,61 доллара.
Накануне минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю снизились на 4,6 миллиона баррелей, до 413,3 миллиона. Показатель стал минимальным с октября 2018 года.
"В последние дни перебои с поставками... ослабление опасений по поводу "омикрона" поддержали бычьи настроения", - отметил также аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Это всё позитивные факторы для нефтяных котировок, но они и так уже находятся на высоком уровне. Так, в среду же стоимость нефти марки Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с 10 ноября. Поэтому многие инвесторы сегодня фиксируют прибыль.
"Настроения остаются конструктивными", - резюмирует Паттерсон.
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