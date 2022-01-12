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Нефть 12 января торгуется без единой динамики
08:08 12.01.2022 |
Мировые цены на нефть в среду утром торгуются разнонаправленно на различных факторах, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,12%, до 83,62 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI росла на 0,05%, до 81,26 доллара.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 7 января на 1,077 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 1,95 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует минэнерго США.
Положительным фактором для цен на нефть стало сообщение экспертов ANZ, которое приводит газета Wall Street Journal, о том, что добыча нефти в Ливии выросла после того, как она вновь открыла свое нефтяное месторождение Сахара, но экспорт с некоторых отгрузочных терминалов страны может быть закрыт из-за плохой погоды.
Кроме того, трейдеры оценивают прогноз управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Так, минэнерго страны прогнозирует, что глобальное потребление нефти в мире вырастет на 3,6 миллиона баррелей в сутки, до 100,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 1,8 миллиона баррелей в сутки, до 102,3 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.
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