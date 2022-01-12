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Цены на бензин растут 11 января, на автогаз - снижаютс
14:13 11.01.2022 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 11 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,85 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,65 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 29,67 гривен за литр (+0,02 гривен), на автогаз - 19,02 гривен за литр (-0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Цены на бензин растут, на автогаз - снижаются. Сколько стоит топливо на АЗС
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