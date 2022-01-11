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Нефть дорожает 11 января в ожидании прогнозов минэнерго США
08:03 11.01.2022 |
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, в то время как инвесторы ожидают публикации ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и статданных о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,42%, до 82,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,47%, до 79,38 доллара.
Инвесторы ожидают публикации краткосрочного прогноза цен на нефть и величины добычи этого сырья в США. Эти данные могут помочь оценить перспективы развития нефтяного рынка и ситуацию со спросом на сырье. Согласно последнему, то есть декабрьскому, прогнозу средняя стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит 70,05 доллара, а WTI - 66,42 доллара.
Кроме того, в ночь на среду ожидается публикация данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в стране. Затем в среду будут опубликованы официальные данные минэнерго США. Эксперты прогнозируют, что минэнерго сообщит о снижении запасов нефти за минувшую неделю на 1,95 миллиона баррелей.
"Пока у нас нет важных новостей или данных, цены на нефть продолжат меняться из-за волатильности фондового рынка", - также сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).
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