Нефть дорожает 11 января в ожидании прогнозов минэнерго США

Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, в то время как инвесторы ожидают публикации ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации минэнерго США (EIA) и статданных о запасах нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.20 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 1,42%, до 82,02 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,47%, до 79,38 доллара.

Инвесторы ожидают публикации краткосрочного прогноза цен на нефть и величины добычи этого сырья в США. Эти данные могут помочь оценить перспективы развития нефтяного рынка и ситуацию со спросом на сырье. Согласно последнему, то есть декабрьскому, прогнозу средняя стоимость нефти марки Brent в 2022 году составит 70,05 доллара, а WTI - 66,42 доллара.

Кроме того, в ночь на среду ожидается публикация данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в стране. Затем в среду будут опубликованы официальные данные минэнерго США. Эксперты прогнозируют, что минэнерго сообщит о снижении запасов нефти за минувшую неделю на 1,95 миллиона баррелей.

"Пока у нас нет важных новостей или данных, цены на нефть продолжат меняться из-за волатильности фондового рынка", - также сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).