Цены на нефть 10 января перешли к снижению в рамках коррекции

Мировые цены на нефть немного опускаются в понедельник днем в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.05 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,09%, до 81,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 78,8 доллара.

Утром нефть ещё несколько дорожала, а за первую неделю года цены выросли на 5%. Основными драйверами роста стали перебои с поставками из-за ремонта трубопровода в Ливии и массовых протестов в Казахстане.

Теперь цены на нефть, возможно, начали корректироваться. Но аналитики полагают, что в целом спрос остается высоким.

"Нефть торгуется под влиянием ожиданий устойчивого спроса. Последствия увеличения заражений "омикроном" пока ограничены. Перебои с поставками в Ливии и Казахстане создают риск повышения цен, но в целом спрос остается устойчивым", - отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.