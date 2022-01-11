Финансовые новости
- |
- 11.01.22
- |
- 04:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 10 января перешли к снижению в рамках коррекции
13:19 10.01.2022 |
Мировые цены на нефть немного опускаются в понедельник днем в рамках коррекции, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.05 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,09%, до 81,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,13%, до 78,8 доллара.
Утром нефть ещё несколько дорожала, а за первую неделю года цены выросли на 5%. Основными драйверами роста стали перебои с поставками из-за ремонта трубопровода в Ливии и массовых протестов в Казахстане.
Теперь цены на нефть, возможно, начали корректироваться. Но аналитики полагают, что в целом спрос остается высоким.
"Нефть торгуется под влиянием ожиданий устойчивого спроса. Последствия увеличения заражений "омикроном" пока ограничены. Перебои с поставками в Ливии и Казахстане создают риск повышения цен, но в целом спрос остается устойчивым", - отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Арест имущества Порошенко – нерождественское поздравление украинцев по-зеленски
|Казахи напугали. Почему Кремль навсегда откажется от проекта «преемник Путина»
|Позитив недели. В США для Украины построят еще два патрульных катера Маrk VI
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Офисе президента хотят ввести талоны на питание для поддержки населения
|Морпорты Украины за 2021 г.сократили грузоперевалку на 3,8%
|Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 30,7%
|Инфляция в Украине в 2021г. удвоилась и составила 10% - Госстат
|Национальный банк Украины обнародовал календарь работы банков на 2022 год
|В Украине в прошлом году производство электроэнергии выросло на 5,2%
|Цены на нефть 10 января перешли к снижению в рамках коррекции
Это интересно
|Электромобили Mercedes-Benz оснастят солнечными батареями с 2024 года
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — среди лидеров новый претендент на трон
|BMW рассказала, как моментально меняет цвет кузова автомобиля — с помощью электронных чернил
|NVIDIA пообещала справиться с дефицитом видеокарт во второй половине года
|Mercedes-Benz Vision EQXX: 1000 км без подзарядки и бортовая электроника на нейросетях третьего поколения
|К 2025 году Toyota выпустит собственную операционную систему Arene для автомобилей