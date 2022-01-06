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Бензины и ДТ 6 декабря продолжают дорожать в рознице
12:44 06.01.2022 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 5 по 6 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В частности, на станциях KLO бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 40 коп/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,29 грн/л, на А-92 — до 30,99 грн/л, на ДТ — до 29,99 грн/л.
В сети «Авантаж 7» на 50 коп./л выросли цены на все виды топлива: А-95 подорожал до 29,45 грн/л, А-92 — до 28,45 грн/л, ДТ — до 27,85 грн/л
Такие сети как Prime, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Овис» «Укргаздобыча», Motto и др. повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л (см. табл).
Напомним, Министерство экономики Украины 4 января обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,97 грн/л и дизтоплива – 23,82 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,97 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 30,82 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 ноября, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,49
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
30,82
|
0,00
|
WOG
|
31,49
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
30,82
|
0,00
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,47
|
0,00
|
31,18
|
0,00
|
30,20
|
0,00
|
Shell
|
31,49
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
30,82
|
0,00
|
SOCAR
|
31,48
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,80
|
0,25
|
29,80
|
0,25
|
28,22
|
0,22
|
KLO
|
30,99
|
0,30
|
31,29
|
0,30
|
29,99
|
0,40
|
Параллель
|
31,69
|
0,00
|
31,97
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
Автотранс
|
30,98
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
30,68
|
0,00
|
UPG
|
30,30
|
0,00
|
30,90
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
Prime
|
30,30
|
0,30
|
31,30
|
0,80
|
28,50
|
0,00
|
BVS
|
30,39
|
0,60
|
31,39
|
1,00
|
30,49
|
0,60
|
Chipo
|
29,54
|
0,49
|
30,23
|
0,47
|
28,83
|
0,27
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,50
|
29,45
|
0,50
|
27,85
|
0,50
|
Овис
|
31,20
|
1,08
|
31,86
|
0,96
|
30,30
|
0,18
|
Укргаздобыча
|
30,10
|
0,35
|
30,90
|
0,35
|
30,10
|
0,35
|
Катрал
|
30,79
|
0,80
|
31,37
|
0,80
|
29,97
|
0,60
|
Mango
|
28,79
|
0,00
|
29,79
|
0,00
|
28,49
|
0,00
|
Motto
|
28,66
|
0,40
|
29,52
|
0,39
|
28,16
|
0,26
|
Средняя цена в Украине:
|
29,82
|
0,05
|
30,62
|
0,06
|
29,65
|
0,03
|
|
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