Бензины и ДТ 6 декабря продолжают дорожать в рознице

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 5 по 6 января повысили стоимость топлива в пределах 0,2-1 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В частности, на станциях KLO бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 40 коп/л. Так, цена на А-95 увеличилась до 31,29 грн/л, на А-92 — до 30,99 грн/л, на ДТ — до 29,99 грн/л.

В сети «Авантаж 7» на 50 коп./л выросли цены на все виды топлива: А-95 подорожал до 29,45 грн/л, А-92 — до 28,45 грн/л, ДТ — до 27,85 грн/л

Такие сети как Prime, «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Овис» «Укргаздобыча», Motto и др. повысили цены в пределах 0,2-1 грн/л (см. табл).

Напомним, Министерство экономики Украины 4 января обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,97 грн/л и дизтоплива – 23,82 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 31,97 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 30,82 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 5 по 6 ноября, грн/л