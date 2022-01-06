WTI подорожала до $80 за баррель впервые с 17 ноября

Рост мировых цен на нефть ускорился в четверг вечером до 2-3%, а стоимость нефти марки WTI превысила 80 долларов за баррель впервые с 17 ноября, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,3%, до 82,68 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 2,88%, до 80,09 доллара. Днем нефть дорожала чуть больше чем на 1%.

Росту цен на нефть способствуют опасения за предложение этого сырья на рынке. Волнения в Казахстане создают угрозу добыче нефти в стране. Ранее минэнерго Казахстана заявляло, что планирует в 2022 году нарастить добычу нефти до 87,5 миллиона тонн, то есть превысить на 2% предыдущий прогнозный показатель текущего года.

"Ситуация в Казахстане становится все более напряженной. И это та страна, которая добывает 1,6 миллиона баррелей нефти в день", - заявила газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Барбара Ламбрехт (Barbara Lambrecht).

Кроме того, по данным СМИ, Ливия заявила, что ожидает на этой неделе падения добычи нефти в стране еще на 200 тысяч баррелей в день, поскольку рабочие пытаются отремонтировать поврежденный трубопровод. Вместе с приостановкой добычи нефти на некоторых месторождениях добыча в Ливии снизится более чем на 500 тысяч баррелей в день.