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Топливо подорожало в розничных сетях 5 января
14:17 05.01.2022 |
Розничные сети АЗС 5 января повысили цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л, до 31,49 и 31,97 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 66 коп./л, до 30,82 грн/л.
На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,9-1 грн/л: бензин А-92 — до 31,49 грн/л, бензин А-95 — до 31,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 66 коп./л, до 30,82 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1-1,19 грн/л.
Сети KLO, «Параллель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,3-1 грн/л (см. таблицу).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 5 января, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
31,49
|
1,00
|
31,97
|
1,00
|
30,82
|
0,66
|
WOG
|
31,49
|
1,00
|
31,97
|
1,00
|
30,82
|
0,66
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,47
|
0,52
|
31,18
|
0,62
|
30,20
|
0,38
|
Shell
|
31,49
|
0,90
|
31,97
|
1,00
|
30,82
|
0,66
|
SOCAR
|
31,48
|
1,00
|
31,97
|
1,19
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,55
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
28,00
|
-0,08
|
KLO
|
30,69
|
0,90
|
30,99
|
0,80
|
29,59
|
0,50
|
Параллель
|
31,69
|
1,00
|
31,97
|
1,00
|
33,50
|
0,65
|
Автотранс
|
30,98
|
1,00
|
31,48
|
1,00
|
30,68
|
0,70
|
UPG
|
30,30
|
0,80
|
30,90
|
0,90
|
28,60
|
0,30
|
SUNOIL
|
27,69
|
0,00
|
28,64
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
Рур груп
|
30,99
|
0,50
|
31,79
|
1,01
|
30,79
|
0,66
|
Chipo
|
29,06
|
0,00
|
29,76
|
0,00
|
28,56
|
0,00
|
Автопорт
|
31,30
|
0,90
|
31,80
|
1,10
|
30,60
|
0,50
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,00
|
28,95
|
0,00
|
27,35
|
0,00
|
Marshal
|
28,30
|
-0,20
|
29,30
|
-0,20
|
27,90
|
-0,20
|
Mango
|
28,79
|
0,50
|
29,79
|
0,50
|
28,49
|
0,30
|
Motto
|
28,26
|
-0,17
|
29,14
|
-0,17
|
27,90
|
-0,09
|
Средняя цена в Украине:
|
29,77
|
0,33
|
30,55
|
0,35
|
29,61
|
0,21
|
|
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