Нефть слабо 5 января дешевеет в ожидании данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду днем несколько опускаются, в то время как трейдеры пережили очередное заседание ОПЕК+ и теперь спокойно ожидают статистики запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.19 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,14%, до 79,89 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,18%, до 76,85 доллара.

Позднее в среду минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти за последнюю неделю ушедшего года неделю снизились на 3,3 миллиона баррелей. И эта неделя может стать шестой подряд уменьшения запасов.

Рынки обращают внимание и на данные Американского института нефти (API), который в ночь на среду уже дал свою оценку изменения запасов нефти и нефтепродуктов в США. По данным API, если нефтяные запасы упали на 6,4 миллиона баррелей, то запасы бензина подскочили на 7,1 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 4,3 миллиона.

В целом же на рынке затишье, поскольку, во-первых, на нём пока ещё не так много игроков после праздников, а во-вторых - главное событие начала года прошло без неожиданностей. Накануне ОПЕК+ принял решение повысить в феврале добычу на очередные 400 тысяч баррелей в сутки, как и анонсировалось ранее. А вице-премьер РФ Александр Новак, в частности, комментируя решение альянса, отметил, что ОПЕК+ не видит опасности в коронавирусном штамме "омикрон" для нефтяного рынка.