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Новым генсеком ОПЕК стал представитель Кувейта
09:38 04.01.2022 |
Представители стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) избрали Хайтама аль-Гайса новым генеральным секретарем организации.
Как передает Укринформ, об этом сообщает France24.
"Конференция приняла решение путем аккламации назначить Хайтама аль-Гайса из Кувейта генеральным секретарем Организации с 1 августа 2022 года сроком на три года", - говорится в заявлении ОПЕК.
Аль-Гайс, который был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по июнь 2021 года, занимает должность заместителя директора-распорядителя нефтяной компании Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
Отмечается, что аль-Гайс заменит нигерийца Мохаммеда Баркиндо, который был генсеком ОПЕК два срока (по 3 года) подряд с мая 2016 года.
Как сообщалось, Организация стран-экспортеров нефти - это межправительственное объединение нефтедобывающих государств, конечная цель которого состоит в стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов экспорта нефти, в их числе Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия. В то же время существует так называемый формат ОПЕК+, к которому дополнительно присоединились Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Южный Судан, Россия и Судан.
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