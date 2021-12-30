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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на бензин 30 декабря стабильны, на дизтопиливо и автогаз растут

14:35 30.12.2021 |

Нефть и безнин

 

Розничные цены на бензин в Украине 30 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и дизельное топливо подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,44 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,40 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 19,04 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

 
По материалам: РБК-Украина
 

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