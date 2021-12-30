Цены на нефть развернулись в сторону снижения, Brent - $78,67 за баррель

Нефтяные котировки перешли к снижению днем в четверг после роста утром и по итогам предыдущей сессии, поддерживаемым данными о большем, чем ожидали аналитики, сокращении запасов нефти в США.

В ходе торгов днем ранее стоимость нефти достигала максимальных значений с конца ноября. При этом с начала года обе марки выросли в цене более чем на 50%, чего не наблюдалось более десятилетия, сообщает Trading Economics.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,58 млн баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg эксперты ожидали сокращения на 2,7 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 1,46 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,73 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:30 EET составляет $78,67 за баррель, что на $0,56 (0,71%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,89 за баррель, опустившись на $0,67 (0,88%) по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии.

На рынке все еще сохраняется беспокойство по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Власти Китая в четверг сообщили о выявлении 207 новых случаев заражения COVID-19 после того, как тремя днями ранее, когда было зарегистрировано на два случая больше, был введен локдаун в нескольких крупных городах на севере страны. Правительство КНР проводит политику нулевой терпимости к COVID-19 и борется с пандемией жесткими методами. Учитывая тот факт, что Китай является одним из крупнейших импортеров нефти, введение локдаунов в стране воспринимается рынком как негативный фактор.

Между тем в Австралии был побит новый рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом - 19 тыс. случаев. В Европе - во Франции уровень суточной заболеваемости COVID-19 в среду также побил новый рекорд - превысил 200 тыс. случаев.