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Цены на бензин 29 декабря стабильны, на дизтопиливо и автогаз снижаются
21:56 29.12.2021 |
Розничные цены на бензин в Украине 29 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,43 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,39 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,03 гривен за литр (-0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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