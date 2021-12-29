Финансовые новости
- |
- 29.12.21
- |
- 15:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дешевеет на торгах 29 декабря в рамках коррекции
13:40 29.12.2021 |
Мировые цены на нефть опускаются в среду днем: инвесторы фиксируют прибыль после резкого роста цен, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.24 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,19% - до 78,52 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 75,64 доллара.
С начала недели нефть подорожала на 3% на общем оптимизме, который свойственен рынкам в праздничные дни. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.
Основным фактором, который в настоящее время оказывает влияние на торги, является "омикрон", который продолжает распространятся, но уже не воспринимается таким опасным, как казалось изначально.
"Рынок в настоящее время делает ставку на то, что "омикрон" не подорвет устойчивый мировой спрос на нефть", - отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует газета Wall Street Journal.
Позднее в ходе торгов также будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю показатель снизился на 3,2 миллиона баррелей и достигли 420,4 миллиона баррелей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Киев между Москвой и Вашингтоном. Почему в январе можно ждать большой зрады
|Дело Порошенко: Печерский суд не получал ходатайство о мере пресечения
|Министерство почты и дел: как Зеленский дал МИД власть над всеми и почему это не заработает
|Придется несладко. Как цены на газ бьют по производству и опустошают прилавки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Почему важно регулярно менять масло в трансмиссии авто?
В РУБРИКЕ
|Затраты аграриев на перевозку зерна железной дорогой выросли вдвое – член ЕБА
|Нефть дешевеет на торгах 29 декабря в рамках коррекции
|Госдолг Украины в ноябре-2021 вырос на 1,64% в долларах и на 4,92% в гривне - Минфин
|Госказначейство 28 декабря возместило из бюджета 1,6 млрд грн НДС
|Украина – не Норвегия. Или что не так с идеей об «экономическом паспорте» украинца
|Кабмин продлил полномочия 4 членов правления Нафтогаза
Это интересно
|«Налог на Google». Amazon и eBay повысили тарифы для украинцев
|Китай вывел на орбиту спутник стереоскопической картографии
|Впервые более половины глобального интернет-трафика пришлось всего на шесть компаний
|В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19
|Армия США заказала постройку двух подводных беспилотников
|В этом году выручка игровой индустрии достигла 180,3 млрд долларов
|Китайский регулятор нацелился на онлайн-платформы в стремлении «очистить» интернет