Нефть дешевеет на торгах 29 декабря в рамках коррекции

Мировые цены на нефть опускаются в среду днем: инвесторы фиксируют прибыль после резкого роста цен, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.24 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,19% - до 78,52 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,46%, до 75,64 доллара.

С начала недели нефть подорожала на 3% на общем оптимизме, который свойственен рынкам в праздничные дни. Теперь инвесторы фиксируют прибыль.

Основным фактором, который в настоящее время оказывает влияние на торги, является "омикрон", который продолжает распространятся, но уже не воспринимается таким опасным, как казалось изначально.

"Рынок в настоящее время делает ставку на то, что "омикрон" не подорвет устойчивый мировой спрос на нефть", - отметил глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Позднее в ходе торгов также будет опубликована статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики ожидают, что за минувшую неделю показатель снизился на 3,2 миллиона баррелей и достигли 420,4 миллиона баррелей.