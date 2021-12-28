Нефть слабо дорожает 28 декабря на ожиданиях высокого спроса в Азии в 2022 году

Мировые цены на нефть растут во вторник днем на общерыночном оптимизме, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.04 EET цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,52%, до 78,63 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 76,11 доллара.

Накануне фондовые биржи США завершили торги ростом, это подтолкнуло к аналогичной динамике азиатские и европейские фондовые рынки сегодня, а также подтолкнул вверх и цены на нефть.

При этом в предновогодние дни торговая активность значительно снизилась, и на таком "тонком" рынке возможны колебания, и нельзя сказать, что ценовое направление движения определилось. Так, ранее во вторник нефтяные цены даже снижались какое-то время.

Это во многом связано с неопределённостью, с которой мир войдёт в следующий год. Так, инвесторы оценивают перспективы развития спроса на нефть, которые ранее были омрачены ситуацией с коронавирусным штаммом "омикрон". Однако сообщения о том, что это не самый опасный штамм, пока снизили волнения на рынке.