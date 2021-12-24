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Автогаз в рознице начал дешеветь
13:11 24.12.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 17 по 24 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-25 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На АЗС KLO и «Авантаж 7» стоимость автогаза снизилась на 9 и 10 коп/л, до 19,49 грн/л и 18,42 грн/л, соответственно. Автогаз на станциях Mango подешевел на 23 коп./л, до 18,75 грн/л.
Такие сети как Олас, Motto, SUNOIL, Luxwen, Marshal и другие снизили цены цены на 10-20 коп./л (см. табл.).Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 24 декабря, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
19,65
|
0,00
|
WOG
|
19,65
|
0,00
|
Авиас
|
18,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
18,38
|
0,00
|
AMIC
|
18,77
|
0,00
|
Shell
|
19,36
|
0,00
|
SOCAR
|
19,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
19,23
|
0,00
|
KLO
|
19,49
|
-0,09
|
Параллель
|
19,65
|
0,00
|
Автотранс
|
19,38
|
0,00
|
Олас
|
18,30
|
-0,15
|
Prime
|
19,20
|
0,00
|
UPG
|
19,01
|
0,00
|
SUNOIL
|
18,84
|
-0,15
|
Luxwen
|
18,99
|
-0,10
|
Chipo
|
19,03
|
0,10
|
Авантаж 7
|
18,42
|
-0,10
|
Marshal
|
18,50
|
-0,20
|
Mango
|
18,75
|
-0,23
|
Motto
|
18,86
|
-0,09
|
Средняя цена в Украине:
|
19,04
|
-0,01
|
|
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