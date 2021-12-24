Автогаз в рознице начал дешеветь

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 17 по 24 декабря снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10-25 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На АЗС KLO и «Авантаж 7» стоимость автогаза снизилась на 9 и 10 коп/л, до 19,49 грн/л и 18,42 грн/л, соответственно. Автогаз на станциях Mango подешевел на 23 коп./л, до 18,75 грн/л.

Такие сети как Олас, Motto, SUNOIL, Luxwen, Marshal и другие снизили цены цены на 10-20 коп./л (см. табл.).

Компания Цена Изм. ОККО 19,65 0,00 WOG 19,65 0,00 Авиас 18,37 0,00 Укрнафта 18,38 0,00 AMIC 18,77 0,00 Shell 19,36 0,00 SOCAR 19,98 0,00 БРСМ-Нафта 19,23 0,00 KLO 19,49 -0,09 Параллель 19,65 0,00 Автотранс 19,38 0,00 Олас 18,30 -0,15 Prime 19,20 0,00 UPG 19,01 0,00 SUNOIL 18,84 -0,15 Luxwen 18,99 -0,10 Chipo 19,03 0,10 Авантаж 7 18,42 -0,10 Marshal 18,50 -0,20 Mango 18,75 -0,23 Motto 18,86 -0,09 Средняя цена в Украине: 19,04 -0,01

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 24 декабря, грн/л