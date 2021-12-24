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За неделю топливо в эконом-сегменте АЗС подешевело
15:42 24.12.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 17 по 24 декабря снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 20-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
На станциях сети Chipo бензины подешевели на 36 коп./л: бензин А-92 — до 29,06 грн/л, бензин А-95 — до 29,76 грн/л. Цена ДТ опустилась на 54 коп./л, до 28,56 грн/л. Все виды топлива в сети «Авантаж» подешевели на 50 коп./л.
В сети Marshal цены на все виды топлива снизились на 30 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 28,50 грн/л, А-95 — до 29,50 грн/л, ДТ — до 28,10 грн/л.
Сеть Mango снизила цены на бензины на 20 коп./л, KLO — на 30-40 коп./л.
«Укр-Петроль», Motto, «БРСМ», Prime и «Олас» также снизили цены в пределах 10-70 коп./л.
В то же время на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, до 30,97 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 3 коп./л, до 30,16 грн/л. На станциях сети Shell бензины подорожали на 19-20 коп./л: бензин А-92 — до 30,59 грн/л, бензин А-95 — до 30,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 3 коп./л, до 30,16 грн/л.Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 17 по 24 декабря, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
30,97
|
0,19
|
30,16
|
0,03
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
30,97
|
0,19
|
30,16
|
0,03
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
29,95
|
-0,07
|
30,56
|
-0,05
|
29,81
|
-0,15
|
Shell
|
30,59
|
0,20
|
30,97
|
0,19
|
30,16
|
0,03
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
30,78
|
0,00
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,55
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
27,98
|
-0,18
|
KLO
|
29,69
|
-0,30
|
29,99
|
-0,40
|
28,99
|
0,00
|
Параллель
|
30,69
|
0,20
|
30,97
|
0,19
|
32,85
|
0,00
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
Олас
|
29,20
|
-0,20
|
29,80
|
-0,10
|
27,95
|
-0,35
|
Prime
|
30,00
|
0,00
|
30,50
|
0,00
|
27,80
|
-0,70
|
UPG
|
29,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,34
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
28,35
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
27,70
|
-0,50
|
28,70
|
-0,50
|
27,80
|
-0,50
|
Chipo
|
29,06
|
-0,36
|
29,76
|
-0,36
|
28,56
|
-0,54
|
Авантаж 7
|
27,95
|
-0,50
|
28,95
|
-0,50
|
27,35
|
-0,50
|
Marshal
|
28,50
|
-0,30
|
29,50
|
-0,30
|
28,10
|
-0,30
|
Mango
|
28,29
|
-0,20
|
29,29
|
-0,20
|
28,19
|
-0,20
|
Motto
|
28,42
|
-0,06
|
29,31
|
-0,06
|
28,00
|
-0,17
|
Средняя цена в Украине:
|
29,45
|
-0,02
|
30,22
|
0,02
|
29,41
|
-0,04
|
|
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