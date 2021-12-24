За неделю топливо в эконом-сегменте АЗС подешевело

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 17 по 24 декабря снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 20-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети Chipo бензины подешевели на 36 коп./л: бензин А-92 — до 29,06 грн/л, бензин А-95 — до 29,76 грн/л. Цена ДТ опустилась на 54 коп./л, до 28,56 грн/л. Все виды топлива в сети «Авантаж» подешевели на 50 коп./л.

В сети Marshal цены на все виды топлива снизились на 30 коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 28,50 грн/л, А-95 — до 29,50 грн/л, ДТ — до 28,10 грн/л.

Сеть Mango снизила цены на бензины на 20 коп./л, KLO — на 30-40 коп./л.

«Укр-Петроль», Motto, «БРСМ», Prime и «Олас» также снизили цены в пределах 10-70 коп./л.

В то же время на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, до 30,97 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 3 коп./л, до 30,16 грн/л. На станциях сети Shell бензины подорожали на 19-20 коп./л: бензин А-92 — до 30,59 грн/л, бензин А-95 — до 30,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 3 коп./л, до 30,16 грн/л.