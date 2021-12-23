Розничные сети 23 декабря откорректировали цены на топливо

Крупные розничные сети АЗС 23 декабря откорректировали цены на бензины и дизельное топливо. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 19 коп./л, до 30,97 грн/л. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 3 коп./л, до 30,16 грн/л.

На станциях сети Shell бензины подорожали на 19-20 коп./л: бензин А-92 — до 30,59 грн/л, бензин А-95 — до 30,97 грн/л. Цена ДТ выросла на 3 коп./л, до 30,16 грн/л.

Сеть «Авантаж» снизила цены на все виды топлива на 20 коп./л.

Prime, Motto, KLO и «БРСМ» также откорректировали цены топлива (см. таблицу).