Финансовые новости
- |
- 22.12.21
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо
16:02 22.12.2021 |
22 декабря Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,97 грн/литр и дизтоплива - 23,16 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на конец декабря.
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 30,97 грн/л, дизтоплива - 30,16 грн/л.
По сравнению с серединой декабря средние цены на бензин и дизтопливо повысились на 0,19 грн и 0,03 грн соответственно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Не говорить Зеленскому «нет»: что требует изменить президент в подходах к внешней политике
ТОП-НОВОСТИ
|Дело Порошенко: Кто и зачем подставляет Зеленского
|Позор на конкурсе в САП. Почему Зеленский опять обманул Байдена и МВФ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
|Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мировые цены на сырье преимущественно выросли в 2021 году, за исключением золота
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре замедлился до 0,4% – Госстат
|Минэкономики повысило предельные цены на бензин и дизтопливо
|Антимонопольщики открыли дело в отношении МХП Косюка
|Цены на нефть 22 декабря немного ускорили темпы роста
|«Нафтогаз» обратился к Еврокомиссии с жалобой на злоупотребление «Газпромом» доминирующим положением на рынке
Это интересно
|Boeing и Airbus призывают отложить внедрение 5G-сетей C-диапазона в США
|MediaTek продолжает отрываться от Qualcomm, а Unisoc уже вдвое обходит Samsung. Появилась статистика мобильных SoC
|Геймеры потратили на PUBG Mobile и Honor of Kings 5,6 млрд долларов за текущий год
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса