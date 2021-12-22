Бензины и ДТ дешевеют 22 декабря

Розничные сети АЗС, работающие в эконом- и среднем сегментах, в период с 21 по 22 декабря снизили стоимость бензинов и ДТ в пределах 20-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

На станциях сети Chipo бензины подешевели на 36коп./л: бензин А-92 — до 29,06 грн/л, бензин А-95 — до 29,76грн/л. Цена ДТ опустилась на 47 коп./л, до 28,56 грн/л.

В сети Marshal цены на все виды топлива снизились на 30коп./л: бензин марки А-92 подешевел до 28,50 грн/л, А-95 — до 29,50 грн/л, ДТ— до 28,10 грн/л.

Сеть Mango снизила цены на бензины на 20 коп./л.

«Укр-Петроль», Motto и «БРСМ» также откорректировали цены топлива (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 21 по 22 декабря, грн/л