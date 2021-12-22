Финансовые новости
- |
- 22.12.21
- |
- 11:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нефть дорожает 22 декабря на ожиданиях роста спроса
08:02 22.12.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут на ожиданиях роста спроса на неё перед рождественскими праздниками и на статистике Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 EET цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,23%, до 74,15 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 0,41%, до 71,41 доллара.
Инвесторы оценивают статистику API. Согласно данным института, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 17 декабря опустились на 3,7 миллиона баррелей.
Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг нового коронавируса. Рост заболеваемости ковидом представляет риск ужесточения карантинов в разных странах, а это может отразиться на восстановлении мировой экономики и повлиять на спрос на сырьё. Так, ужесточение ограничений продолжается в Европе: во вторник в Германии объявили список карантинных мер, причем жесткие ограничения для непривитых были сохранены.
Вместе с этим трейдеры более склонны к риску после недавних распродаж на рынках, что связано с позитивными ожиданиями деловой активности, а значит и спроса на нефть, перед рождественскими праздниками.
Аналитики Oanda не видят явных признаков того, что по крайней мере США и Великобритания движутся к карантинам, что позитивно для краткосрочных ожиданий роста спроса на нефть и нефтепродукты. "Похоже, присутствует оптимизм по поводу того, что праздничные путешествия останутся в силе для большинства вакцинированных (от нового коронавируса - ред.)", - цитирует их газета Wall Street Journal.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина хочет получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022г - Зеленский
|Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января
|Забота о будущем: Почему Банковая хочет вернуть мажоритарщиков
|У «обнальщика» Стрелковского, сдавшего дом Гогилашвили, согласно базе данных, паспорт РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В ІІІ квартале госдолг по отношению к ВВП снизился до 43,6% - Минфин
|СБУ задержала банду вымогателей, которые облагали «данью» украинских предпринимателей
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.12.21
|Остаток средств на корсчетах банков 22.12.21
|Турецкие Anka: Что за боевые беспилотники будут производить в Украине
|Компании Порошенко отреагировали на 280-миллионный штраф антимонопольщиков
Это интересно
|В этом году Илон Маск заплатит рекордные $11 млрд налогов
|Илон Маск рискует ответить в суде за свой твит о продаже 10 % акций Tesla
|Volkswagen заставит электрокары ID.3 и ID.4 заряжаться быстрее
|TSMC представила технологию N4X — четвёртый уровень улучшения 5-нм техпроцесса
|Смарт-очки Ray-Ban Stories получили поддержку Facebook Messenger
|Volkswagen решил не отказываться от дизельных моторов, а сделать их экологичнее
|Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов