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Цены на нефть растут 21 декабря после двух сессий снижения
08:13 21.12.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник утром коррекционно поднимаются на 1% после двух торговых сессий снижения на опасениях, связанных с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 EET цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,8% - до 72,09 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,05%, до 69,33 доллара.
За предыдущие две торговые сессии нефть подешевела суммарно почти на 4% на опасениях за спрос в свете распространения штамма коронавируса "омикрон", которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики. В ряде стран, в том числе в Европе, уже наблюдается высокий уровень заражений, и власти начинают ужесточать карантинные меры.
Поддерживает коррекционный рост нефтяных котировок новость о приостановке добычи на четырех нефтяных месторождениях Ливии, включая крупнейшее в стране месторождение Шарара. Об этом объявила в понедельник Ливийская Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC), пояснив, что работу месторождений блокировали "сотрудники охраны нефтяных объектов". Остановка добычи произошла перед президентскими выборами в Ливии, которые намечены на 24 декабря.
Кроме того, в среду будет опубликована еженедельная статистика по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 17 декабря сократились на 2,6 миллиона баррелей, что может стать четвертой неделей снижения запасов подряд.
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