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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Цены на АЗС 16 декабря относительно стабильны

18:17 16.12.2021 |

Нефть и безнин

 

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 16 декабря 2021 года почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Автогаз незначительно подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,48 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,46 гривен за литр (+0,06 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

 
По материалам: РБК-Украина
 

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