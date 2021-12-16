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Цены на АЗС 16 декабря относительно стабильны
18:17 16.12.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 16 декабря 2021 года почти не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Автогаз незначительно подорожал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,48 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,21 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,46 гривен за литр (+0,06 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (+0,01 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
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