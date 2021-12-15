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Бензины и дизтопливо в розничных сетях 15 декабря подешевели
11:46 15.12.2021 |
Розничные сети АЗС 15 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельное топливо — на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.
В сети AMIC цены на бензины и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 — до 30,03 грн/л, А-95 — до 30,61 грн/л и ДТ — до 29,96 грн/л. Shell снизила стоимость дизтоплива на 14 коп./л , до 3013 грн/л, «пятерки»— на 10 коп/л, до 30,78 грн/л.
В сети «Катрал» ДТ и бензин А-92 подешевели на 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 — на 20 коп/л, до 30,57 грн/л.
Такие сети как SOCAR, «Параллель», «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Овис» и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп/л (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 15 декабря, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
30,78
|
-0,10
|
30,13
|
-0,14
|
WOG
|
30,49
|
0,00
|
30,78
|
-0,10
|
30,13
|
-0,14
|
Авиас
|
28,95
|
0,00
|
29,95
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,00
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
29,00
|
0,00
|
AMIC
|
30,03
|
-0,17
|
30,61
|
-0,17
|
29,96
|
-0,17
|
Shell
|
30,39
|
0,00
|
30,78
|
-0,10
|
30,13
|
-0,14
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
30,78
|
-0,10
|
33,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,55
|
0,00
|
29,55
|
0,00
|
28,20
|
-0,15
|
KLO
|
29,99
|
0,00
|
30,39
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
Параллель
|
30,49
|
0,00
|
30,78
|
-0,10
|
32,49
|
-0,50
|
Автотранс
|
29,98
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
UPG
|
29,50
|
0,00
|
30,00
|
0,00
|
28,30
|
0,00
|
SUNOIL
|
28,34
|
0,00
|
29,34
|
0,00
|
28,35
|
0,00
|
BVS
|
29,69
|
-0,10
|
30,29
|
-0,10
|
29,69
|
0,00
|
Chipo
|
29,41
|
-0,11
|
30,11
|
-0,11
|
29,10
|
-0,09
|
Автопорт
|
30,40
|
0,00
|
30,70
|
-0,10
|
30,10
|
-0,10
|
Катрал
|
29,99
|
-0,40
|
30,57
|
-0,20
|
29,37
|
-0,40
|
Овис
|
30,12
|
-0,12
|
30,72
|
-0,12
|
30,12
|
-0,12
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
29,45
|
0,00
|
27,85
|
0,00
|
Marshal
|
28,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
28,40
|
0,00
|
Mango
|
28,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
28,39
|
0,00
|
Motto
|
28,48
|
-0,04
|
29,37
|
-0,06
|
28,22
|
-0,09
|
Средняя цена в Украине:
|
29,47
|
-0,02
|
30,20
|
-0,05
|
29,44
|
-0,07
Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 14 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,78 грн/л и дизтоплива – 23,13 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.
Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,78 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 30,13 грн/л.
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