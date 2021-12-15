Бензины и дизтопливо в розничных сетях 15 декабря подешевели

Розничные сети АЗС 15 декабря снизили цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп./л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подешевел на 10 коп./л, до 30,78 грн/л, дизельное топливо — на 14 коп./л, до 30,13 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины и ДТ уменьшились на 17 коп./л: А-92 — до 30,03 грн/л, А-95 — до 30,61 грн/л и ДТ — до 29,96 грн/л. Shell снизила стоимость дизтоплива на 14 коп./л , до 3013 грн/л, «пятерки»— на 10 коп/л, до 30,78 грн/л.

В сети «Катрал» ДТ и бензин А-92 подешевели на 40 коп./л, до 29,37 грн/л и 29,99 грн/л соответственно, А-95 — на 20 коп/л, до 30,57 грн/л.

Такие сети как SOCAR, «Параллель», «БРСМ-Нафта», BVS, Chipo, «Овис» и Motto снизили цену топлива на 5-50 коп/л (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 14 по 15 декабря, грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 30,49 0,00 30,78 -0,10 30,13 -0,14 WOG 30,49 0,00 30,78 -0,10 30,13 -0,14 Авиас 28,95 0,00 29,95 0,00 29,00 0,00 Укрнафта 29,00 0,00 30,00 0,00 29,00 0,00 AMIC 30,03 -0,17 30,61 -0,17 29,96 -0,17 Shell 30,39 0,00 30,78 -0,10 30,13 -0,14 SOCAR 30,48 0,00 30,78 -0,10 33,98 0,00 БРСМ-Нафта 28,55 0,00 29,55 0,00 28,20 -0,15 KLO 29,99 0,00 30,39 0,00 28,99 0,00 Параллель 30,49 0,00 30,78 -0,10 32,49 -0,50 Автотранс 29,98 0,00 30,48 0,00 29,98 0,00 UPG 29,50 0,00 30,00 0,00 28,30 0,00 SUNOIL 28,34 0,00 29,34 0,00 28,35 0,00 BVS 29,69 -0,10 30,29 -0,10 29,69 0,00 Chipo 29,41 -0,11 30,11 -0,11 29,10 -0,09 Автопорт 30,40 0,00 30,70 -0,10 30,10 -0,10 Катрал 29,99 -0,40 30,57 -0,20 29,37 -0,40 Овис 30,12 -0,12 30,72 -0,12 30,12 -0,12 Авантаж 7 28,45 0,00 29,45 0,00 27,85 0,00 Marshal 28,80 0,00 29,80 0,00 28,40 0,00 Mango 28,49 0,00 29,49 0,00 28,39 0,00 Motto 28,48 -0,04 29,37 -0,06 28,22 -0,09 Средняя цена в Украине: 29,47 -0,02 30,20 -0,05 29,44 -0,07

Как сообщал enkorr, Министерство экономики Украины 14 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,78 грн/л и дизтоплива – 23,13 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,78 грн/л, на «обычное» дизтопливо – 30,13 грн/л.