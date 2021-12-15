Финансовые новости
- |
- 15.12.21
- |
- 11:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Фьючерсы на Brent дешевеют до $72,93 за баррель на данных API о запасах топлива в США
07:59 15.12.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром заметно снижаются на данных Американского института нефти (API) о снижении ее запасов в стране меньше, чем ожидалось, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.50 EET цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,04%, до 72,93 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,23%, до 69,86 доллара.
В ночь на среду Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США за неделю по 10 декабря на 0,815 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали снижения показателя на 2,6 миллиона. Официальные данные о запасах в стране позднее опубликует минэнерго США.
Кроме того, инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), в котором агентство прогнозирует, что мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос благодаря росту в США и странах ОПЕК+. "Поскольку эта тенденция к росту продолжится и в 2022 году, США, Канада и Бразилия, похоже, могут добывать нефть на самых высоких годовых уровнях, что приведет к увеличению общего объема добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", - также говорится в сообщении агентства.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Еще один шаг к диктатуре: Продавит ли власть законы о столице и местных администрациях
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум «насчет прекращения войны». Как Зеленский надеется задобрить Путина
|Гривна против доллара. Упадет ли обменный курс в 2022 году и чего ждут в банках
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.12.21
|«Целевая аудитория» пока игнорирует налоговую амнистию
|«Антонов» построит пять самолетов для национальной авиакомпании UNA
|Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров
|Золото дешевеет 15 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США
|Фьючерсы на Brent дешевеют до $72,93 за баррель на данных API о запасах топлива в США
Это интересно
|Компания Xiaomi нашла способ увеличить емкость аккумулятора смартфона без увеличения его размеров
|Хакеры похитили у Volvo данные об исследованиях и разработках
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке
|С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч