Цены на бензин еще немного снизились: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 14 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились, подешевев в среднем на одну копейку. Стоимость автомобильного газа остается возле отметки 19 гривен.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

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По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,49 гривен за литр (-0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,25 гривен за литр (-0,01 гривен), на дизельное топливо - 29,52 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

