МЭА ожидает избытка на рынке нефти в декабре

Мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос, предложение в 2022 году может вырасти на 6,4 миллиона баррелей в сутки, говорится в декабрьском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Мировая добыча нефти в декабре будет опережать спрос благодаря росту в США и странах ОПЕК+. Поскольку эта тенденция к росту продолжится и в 2022 году, США, Канада и Бразилия, похоже, могут добывать нефть на самых высоких годовых уровнях, что приведет к увеличению общего объема добычи нефти вне ОПЕК+ на 1,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Саудовская Аравия и Россия могут также достичь рекордов... В этом случае мировое предложение в следующем году может вырасти на 6,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ростом на 1,5 миллиона в 2021 году", - говорится в докладе.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по сделке.

При этом на фоне достаточно высоких цен на нефть, закрепившихся выше 80 долларов за баррель, крупнейшие импортеры, включая США, призывают ОПЕК и ее партнеров наращивать поставки на рынок более интенсивно.