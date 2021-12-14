МЭА: страны ОПЕК+ выполнили в ноябре сделку на 116%, ОПЕК - на 124%, не-ОПЕК - на 101%

Страны ОПЕК+ в ноябре исполнили сделку по ограничению добычи на 116%, при этом страны ОПЕК перевыполнили ее на 24%, а страны, не входящие в организацию, - на 1%, подсчитали эксперты Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, на рынок в ноябре не поступило 650 тыс. б/с нефти по сравнению с планом.

Из стран ОПЕК одно из наибольших перевыполнений по-прежнему наблюдается в Нигерии, которая увеличила добычу в ноябре к октябрю на 60 тыс. б/с, но все еще добывает меньше разрешенного ей уровня - на 360 тыс. б/с.

МЭА отмечает, что восстановлению добычи в стране препятствуют "постоянные технические и операционные проблемы, саботаж и утечки из трубопроводов".

"Нефтяные чиновники Нигерии заявляют, что страна стремится решить проблемы с добычей к концу декабря. Операторов призвали как можно быстрее открыть скважины. Тем не менее, восстановление добычи на зрелых месторождениях в период спада средней и поздней стадии оказывается сложной задачей, даже с использованием специальных методов оптимизации. И, судя по недавним показателям основных потоков нефти, степень восстановления еще предстоит увидеть", - считает МЭА.

Предложение нефти из России выросло на 30 тыс. б/с в ноябре - до 9,95 млн б/с, при этом исполнение сделки выросло до 96% (в октябре - 92%). По оценке МЭА, добыча нефти с конденсатом в РФ (конденсат не учитывается в сделке ОПЕК+) выросла на 30 тыс. б/с - до 11,2 млн б/с, в частности, благодаря "ЛУКОЙЛу" и "Газпром нефти", при этом добыча конденсата в ноябре не изменилась - 930 тыс. б/с.

"Несмотря на то, что поставки нефти из России все еще превышают целевой показатель ОПЕК+, они растут более медленными темпами, чем в последние несколько месяцев. Три крупнейших производителя в стране - "Роснефть" , "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть" - заявляют, что восстановили большую часть своей добычи, которая была ограничена из-за сокращений ОПЕК +. Дальнейший рост будет зависеть от нового бурения и потенциальных налоговых льгот", - говорится в отчете.

Добыча нефти в Казахстане в ноябре выросла до 1,66 млн б/с (исполнение сделки лишь на 28%), а в Азербайджане осталась стабильной (исполнение - 178%).