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Цены на нефть 14 декабря сохраняют стабильность
13:56 14.12.2021 |
Мировые цены на нефть мало меняются во вторник днем, в то время как инвесторы оценивают ситуацию на нефтяном рынке и перспективы реакции ОПЕК+ на повышенную волатильность последних дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.58 EET цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на символические 0,01%, до 74,38 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 71,27 доллара. Утром нефть дешевела было, но затем перешла к невнятной динамике, колеблясь около уровней вчерашнего закрытия.
Инвесторы продолжают оценивать ситуацию на нефтяном рынке. В конце ноября цены на нефть упали за сутки более чем на 11% на опасениях распространения коронавирусного штамма "омикрон", хотя реальных угроз по отношению к нефтяному рынку не было. 26 ноября цены на нефть достигли минимальных значений с сентября. В свете этого от ОПЕК+ ждали, что альянс может ужесточить запланированные на следующие месяцы ограничения на добычу нефти. Этого не произошло, но его представители подчеркнули, что будут следить за ситуацией.
Так, накануне министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что ОПЕК+ может быстро отреагировать на падение цен, напомнив и о ноябрьской распродаже.
"День благодарения стал настоящим Днем благодарения для спекулянтов. Но пусть только попробуют устроить еще один такой праздник! Они сильно пожалеют", - приводит его слова агентство Блумберг.
Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее во вторник опубликовало доклад, в котором немного снизило краткосрочный прогноз мирового спроса на нефть.
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