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Рынок бензинов в ноябре просел на 5%
16:15 13.12.2021 |
В ноябре 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине сократился на 4,7% (на 9 тыс. т), до 183,3 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (192,2 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
При этом внутреннее производство бензинов за прошлый месяц показало 16%-ое падение и составило 74,3 тыс. т. Из них 68 тыс. т пришлось на продукт Кременчугского НПЗ (-8,4% к ноябрю-2020). Такое снижение стало следствием недельного простоя из-за неполадок на установке первичной переработки нефти.
Второй производитель - «Укргаздобыча» - сократил производство, выпустив 6,3 тыс. т бензинов против 11,8 тыс. т в ноябре-2020.
По итогу отчетного месяца импорт бензинов составил 109 тыс. т, что на 5% больше показателя ноября прошлого года (104 тыс. т).
Основной прирост в ноябре-2021 пришелся на поставки из Беларуси. Оттуда пришло в Украину 94,4 тыс. т бензинов, что на 10% больше, чем годом ранее. В целом белорусские экспортеры наращивают поставки шестой месяц кряду после снижения, вызванного ремонтом Мозырского НПЗ в июне-июле.
Ноябрьские отгрузки бензинов концерном ORLEN сократились на 16%, до 14,4 тыс. т.
По данным «А-95», в январе-ноябре 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 11% (на 214 тыс. т), до 2,17 млн т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. (1,96 млн т).
Структура наполнения рынка бензинов в январе-ноябре 2021/2020 гг., тыс. т
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