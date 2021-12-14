Финансовые новости
- |
- 14.12.21
- |
- 00:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на бензин 13 декабря стабилизировались
13:45 13.12.2021 |
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 декабря 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз в среднем подорожал на 2 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,50 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,26 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 29,52 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 19,07 гривен за литр (+0,02 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
ТОП-НОВОСТИ
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов
|Кого накажут за скандал на блокпосту: Гогилашвили или тех, кто его остановил
|Позитив недели. Десантно-штурмовые войска ВСУ получили батарею минометов Барс-8ММК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Агропроизводителям начислили 890,66 миллиона частичного возмещения стоимости объектов
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Бюджет недополучил около 6 миллиардов от лицензий на игорный бизнес
|Рынок бензинов в ноябре просел на 5%
|Цены на бензин 13 декабря стабилизировались
|Цены на нефть 13 декабря колеблются в ожидании доклада ОПЕК
Это интересно
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1
|SpaceX доставила на орбиту космический телескоп IXPE для изучения чёрных дыр
|Штамм «омикрон» заразнее, чем «дельта», но болезнь протекает легче - исследование
|Uber расширил функцию аудиозаписи разговоров в такси
|Илон Маск сдержал обещание и стал бездомным мультимиллиардером